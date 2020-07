Napoli, Osimhen si allontana: il Liverpool offre 7 milioni a stagione (Di sabato 18 luglio 2020) Victor Osimhen si allontana dal Napoli. Il Liverpool ha offerto 7 milioni a stagione all’attaccante nigeriano. Il Napoli già al lavoro sulle alternative Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Victor Osimhen al Napoli. Gli azzurri avevano trovato l’accordo con il Lille, 81 milioni di euro comprensivi il cartellino di Ounas, valutato 31 milioni, e con il giocatore, con un contratto da 3.5 milioni a stagione. Il nuovo agente del nigeriano, però, ha bloccato tutto, chiedendo almeno 5 milioni a stagione. Forte dell’accordo preso in precedenza, De Laurentiis non si è piegato davanti alle richieste ... Leggi su zon

marcoconterio : ?? Il #LFC accelera per prendere Victor #Osimhen dal #LOSC. Il Liverpool adesso è davanti al #Napoli . @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli - Il #Lille ha fretta di chiudere per #Osimhen - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, le ultime news sulla trattativa di #Calciomercato - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, l'agente di Osimhen prende tempo, ecco l'alternativa all'attaccante del Lille - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SKY – Ugolini: 'Sondaggi da parte di altri club per Osimhen, il Napoli ha sempre avuto un piano B, piace Azmoun' https… -