Napoli, anche Antonio Floro Flores consiglia Ciro Immobile agli azzurri: “Garantisce 20 goal a stagione” (Di sabato 18 luglio 2020) Nelle ultime ore, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato l’ex calciatore del Napoli Antonio Floro Flores, che ha trascorsi importanti anche in casa dell’Udinese. I friulani saranno i prossimi avversari degli azzurri al San Paolo, domenica sera. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.19/07/202019:30 1: 1.53 - X: 4.20 - 2: 5.50 1: 1.53 - X: 4.20 - 2: 6.25 1: 1.53 - X: 4.20 - 2: 5.50 “In Italia ... Leggi su calciomercato.napoli

sigma_tao : la divina commedia insegna regione puglia governatore gens ulpia paolo=emilio=emiliano=massimiliano patrono febbrai… - Fede_ProudOfLou : Continuo a ripetere che Harry potrebbe anche venire a Napoli e mangiare 'na bella pizz a portafoglio o nu bellu babà. - davimar5280 : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: Ecco il #Movimento5stelle che ha voluto la revoca non viene menzionato ??ma solo la #DeMicheli questa… - coccinella53 : RT @LuciaDiMartino_: L' omaggio di Jorit Agoch a GeorgeFloyd, Nel murales, dipinto su un terrazzo cittadino di #Napoli si notano anche i vo… - faithless95 : @poli_flo Ah sì, ho letto come la pensi e potrebbe essere come dici tu ma io non la vedo così. Quando ha detto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli anche A Napoli anche il tramonto può diventare «proprietà privata» Stylo24 Udinese, Gotti e gli stimoli del Napoli: «Ma non c'è nulla di scontato»

«Il Napoli è un’ottima squadra, di grande qualità, non solo negli undici giocatori iniziali, ha una rosa secondo me fatta per l’altissimo livello del calcio in Italia». Luca Gotti presenta così gli az ...

Napoli, anche Antonio Floro Flores consiglia Ciro Immobile agli azzurri: “Garantisce 20 goal a stagione”

“In Italia prenderei un giocatore come Immobile. Conosce già il campionato, garantisce 20 goal a stagione ed è pure in rotta con la Lazio. Lotito un problema? Se due si vogliono si superano tutti gli ...

«Il Napoli è un’ottima squadra, di grande qualità, non solo negli undici giocatori iniziali, ha una rosa secondo me fatta per l’altissimo livello del calcio in Italia». Luca Gotti presenta così gli az ...“In Italia prenderei un giocatore come Immobile. Conosce già il campionato, garantisce 20 goal a stagione ed è pure in rotta con la Lazio. Lotito un problema? Se due si vogliono si superano tutti gli ...