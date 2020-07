Napoletano morto in Colombia, striscione al Municipio. Gli amici di Mario: «Temiamo un nuovo caso Regeni» (Di sabato 18 luglio 2020) Napoli chiede giustizia per Mario Paciolla, il volontario Onu Napoletano morto in Colombia. Sul balcone del Comune di Napoli è stato esposto uno striscione che recita: 'Giustizia per... Leggi su ilmattino

marioricciard18 : RT @raffamad81: Mario Paciolla, napoletano, lavorava come collaboratore dell’Onu in un progetto di pacificazione interna tra governo locale… - Magic_Charly : RT @raffamad81: Mario Paciolla, napoletano, lavorava come collaboratore dell’Onu in un progetto di pacificazione interna tra governo locale… - FioriOstili : RT @raffamad81: Mario Paciolla, napoletano, lavorava come collaboratore dell’Onu in un progetto di pacificazione interna tra governo locale… - pptamburelli : RT @raffamad81: Mario Paciolla, napoletano, lavorava come collaboratore dell’Onu in un progetto di pacificazione interna tra governo locale… - mattinodinapoli : Napoletano morto in Colombia, striscione al Municipio. Gli amici di Mario: «Temiamo un nuovo caso Regeni» -