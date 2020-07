Nantes, incendio doloso, l’origine delle fiamme da tre punti diversi: l’organo e le due navate (Di sabato 18 luglio 2020) Sarebbe partito da tre punti differenti l’incendio che è divampato nella cattedrale di Nantes. E questo fa immaginare un’origine dolosa delle fiamme. Per questo la Procura di Nantes ha avviato un’inchiesta con l’ipotesi di reato di incendio doloso dopo aver individuato i tre punti diversi di partenza dell’incendio di questa mattina nella cattedrale della città francese. Lo ha confermato, intervistato da Bfmtv, il procuratore Pierre Sennes, avvisando che comunque si sta lavorando su molti fronti. “In questo momento è in corso un inchiesta per incendio intenzionale – ha detto il procuratore di Nantes. ... Leggi su secoloditalia

