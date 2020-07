Nantes: grave incendio nella cattedrale gotica (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Sono state circoscritte le fiamme divampate nella cattedrale gotica di Nantes. Il sindaco della città, Johanna Rolland, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per far luce sulle ragioni del rogo, ancora ignote. Contestualmente, la prima cittadina ha reso omaggio ai vigili del fuoco che con la loro professionalità hanno salvato la cattedrale che è "parte della storia e del patrimonio" della città. Fonti francesi confermano che l’incendio ha rotto le vetrate principali tra le due torri.Nantes incendio nella cattedrale goticagrave incendio ... Leggi su blogo

