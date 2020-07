Nantes: aperta un'inchiesta per incendio doloso (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - PARIGI, 18 LUG - La Procura della Repubblica di Nantes ha aperto un'inchiesta per "incendio doloso" per le fiamme divampate stamani all'interno della cattedrale della città della Loira. Lo ha ... Leggi su corrieredellosport

lillydessi : Francia, in fiamme la cattedrale gotica di Nantes: aperta un'inchiesta - TGCOM - fisco24_info : Francia: grave incendio nella cattedrale di Nantes: In Francia ancora aperta la ferita del devastante incendio a No… -

Ultime Notizie dalla rete : Nantes aperta Nantes: aperta un'inchiesta per incendio doloso - Ultima Ora Agenzia ANSA Incendio «doloso» nella cattedrale di Nantes

Furono necessari 13 anni per il restauro e la chiesa venne riaperta ai fedeli nel 1985. La Procura di Nantes ha aperto un'inchiesta per "incendio doloso" per le fiamme divampate stamani all'interno ...

Francia, in fiamme la cattedrale gotica di Nantes: aperta un'inchiesta

Sembra che l'incendio sia partito nel recinto, ma non sono note le cause. Aperta un'inchiesta. La cattedrale gotica dei Santi Pietro e Paolo di Nantes, in centro città e che ha già subito gravi danni ...

Furono necessari 13 anni per il restauro e la chiesa venne riaperta ai fedeli nel 1985. La Procura di Nantes ha aperto un'inchiesta per "incendio doloso" per le fiamme divampate stamani all'interno ...Sembra che l'incendio sia partito nel recinto, ma non sono note le cause. Aperta un'inchiesta. La cattedrale gotica dei Santi Pietro e Paolo di Nantes, in centro città e che ha già subito gravi danni ...