MOVIOLA – Milan-Bologna, Sansone graziato da Massa: trattiene Calabria, andava espulso? (Di sabato 18 luglio 2020) Rischia tantissimo Nicola Sansone sul finire del primo tempo di Milan-Bologna, trentaquattresima giornata di Serie A. L’esterno degli emiliani ha trattenuto vistosamente Calabria, rischiando il giallo: sarebbe stata la seconda ammonizione se Massa avesse punito l’intervento, decisamente falloso. andava espulso Sansone? Poco dopo il Bologna ha trovato il gol del momentaneo 2-1. Un episodio che farà discutere anche nel post-partita. Leggi su sportface

MOVIOLA Milan Bologna: l'episodio chiave del match

