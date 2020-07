MotoGp – Tragedia sfiorata a Jerez! Miller a terra: Rins finisce fuori pista e quasi lo centra in pieno [VIDEO] (Di sabato 18 luglio 2020) Finale incredibile nelle qualifiche della prima gara stagionale di MotoGp a Jerez. Avremmo voluto raccontarvi solo della pole position di Fabio Quartararo, ma poco prima un brutto incidente stava per avere conseguenze piuttosto serie. Dopo essere caduto, Jack Miller ha perso un po’ di tempo ad imprecare e tentare di risollevare la sua moto. Il pilota australiano non ha fatto in tempo ad accorgersi di un’altra caduta nello stesso punto, quella di Alex Rins che finendo fuori pista ha perso il controllo della sua moto passata a tutta velocità davanti ad un immobile Jack Miller. Guido Meda in telecronaca l’ha definita un ‘proiettile blu’. L’impatto sarebbe costato carissimo al povero Miller che, nonostante la sua qualifica ... Leggi su sportfair

La Formula 1 arriva finalmente al Mugello, casa della MotoGp, dopo anni di ipotesi rimaste sulla carta. Stavolta è tutto vero, colpa o «merito» del coronavirus, tragedia che ha costretto il ...

