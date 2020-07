MotoGp, Spagna: Marquez precede Vinales nelle quarte libere, Rossi 17° (Di sabato 18 luglio 2020) JEREZ - Marc Marquez ha centrato il miglior tempo nella quarta e ultima sessione di prove libere del Gp di Spagna , primo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Sul circuito di Jerez a pochi minuti dal ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : ?? Tempone per IL DIABLO ?? ? Record della pista a Jerez nelle #FP3? 1????? @FabioQ20 1.36.806 2????? @jackmilleraus (+0.… - SkySportMotoGP : Buongiorno, buongiorno! Siamo LIVE su @SkySportMotoGP e Sky Sport Uno, canale 208 e 201, per le #FP3 della #MotoGP… - SkySportMotoGP : ? Marquez sotto investigazione per il finale delle #FP3 con Rins: le ultime #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - Adnkronos : #MotoGp, Spagna: nessuna sanzione per #Marquez - RaiSport : Quarte libere a #Marquez, #Morbidelli 6° ?? #Rossi fuori dai primi dieci ?? -