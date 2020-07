MotoGp, Quartararo in pole a Jerez su Vinales e Marquez, Rossi 11° (Di sabato 18 luglio 2020) Jerez DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio di Spagna, primo appuntamento del Mondiale di MotoGp in programma domani sul circuito di Jerez. Il pilota della Yamaha Petronas ha chiuso davanti a tutti nelle qualifiche facendo registrare il tempo di 1'36″705. Con lui in prima fila Maverick Vinales che ottiene il secondo crono a un decimo abbondante di distacco, e Marc Marquez con il terzo tempo. Seguono Pecco Bagnaia, Jack Miller e Cal Crutchlow in seconda fila, Pol Espargarò, Andrea Dovizioso e Alex Rins in terza fila con Valentino Rossi che ottiene solo l'undicesimo tempo: davanti a lui c'è Franco Morbidelli. Marquez partirà dalla prima ... Leggi su liberoquotidiano

