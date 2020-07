MotoGp – Quartararo firma la prima pole della stagione, male Valentino Rossi: la griglia di partenza del GP di Jerez (Di sabato 18 luglio 2020) Subito spettacolo ed emozioni nella prima qualifica della stagione di MotoGp, sul circuito di Jerez è Fabio Quartararo il più veloce, abile a mettersi alle spalle la Yamaha di Viñales e la Honda di Marc Marquez. Ottimo il quarto tempo di Bagnaia, mentre Dovizioso deve accontentarsi dell’ottava posizione. Solo undicesimo invece Valentino Rossi, mentre Petrucci si piazza quattordicesimo. La griglia di partenza del Gp di Jerez 1ª fila: 1. Quartararo, 2. Vinales, 3. Marquez 2ª fila: 4. Bagnaia, 5. Miller, 6. Crutchlow 3ª fila: 7. Espargaro, 8. Dovizioso, 9, Rins 4ª fila: 10. Morbidelli, 11. Valentino ... Leggi su sportfair

