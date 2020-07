MotoGp – Qualifiche Jerez: Rins ed Espargaro accedono al Q2! [LIVE] (Di sabato 18 luglio 2020) Concluse le canoniche quattro sessioni di free practice che danno il via al weekend di MotoGp, arriva finalmente l’appuntamento con le Qualifiche del Gp di Jerez. I piloti esclusi dal Q2 dopo le FP3, scendono in pista per aggiudicarsi i due posti disponibili nel Q1. Gli ultimi due slot disponibili vanno ad Alex Rins e Pol Espargaro, i più veloci nella prima sessione: niente da fare per Danilo Petrucci ancora ‘limitato’ dall’incidente dei giorni scorsi. Qualifiche Gp Jerez LIVE: 14:30 – Alex Rins e Pol Espargaro staccano il biglietto per il Q2 14:25 – Rins e Smith a terra, fortunatamente niente di grave 14:20 – Espargaro e Binder ... Leggi su sportfair

