MotoGp – Marquez, qualifica conservativa: “nell’ultimo giro ho mollato per non rischiare. E la Honda ha una novità” (Di sabato 18 luglio 2020) Campione in carica, ma anche stratega. Marc Marquez ha chiuso in terza posizione le prime qualifiche della stagione 2020 di MotoGp a Jerez, spiegando però di aver rinunciato ad un ultimo giro nel quale, forse avrebbe potuto migliorarsi. Il motivo? Lo spagnolo non vuole correre rischi inutili in vista delle tante gare consecutive: partirà ugualmente dalla prima fila, ciò che conta è risultato di domani. Foto Getty / Mirco Lazzari gpIl pilota della Honda ha spiegato ha Sky Sport: “ieri ho visto che nel giro secco la Yamaha usa molto la gomma e vanno molto forte. Noi ieri eravamo più forti di oggi, ma abbiamo cambiato il set-up della moto perchè era forte sul giro secco ma non sul passo. Sono comunque contento della prima fila: ... Leggi su sportfair

