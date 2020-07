MotoGp, Alex Rins costretto a saltare il GP di Jerez: lo spagnolo dichiarato unfit dalla Clinica Mobile (Di sabato 18 luglio 2020) Il Gran Premio di Jerez perde un suo protagonista, Alex Rins infatti non parteciperà domani all’attesissima gara a causa della caduta che lo ha visto protagonista nel finale delle Qualifiche. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesLo spagnolo è finito nella ghiaia a pochi minuti dalla bandiera a scacchi, riportando due lussazioni ed una frattura emerse dopo la visita effettuata in Clinica Mobile. Rins è stato immediatamente trasferito poi in ospedale per capire se dovrà operarsi o meno, ma indipendentemente da questo, lo spagnolo è stato già dichiarato ‘unfit’ per la gara di domani. Queste le parole del Dottor Michele Zasa: “sicuramente il ... Leggi su sportfair

