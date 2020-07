MotoGp, a Quartararo la prima pole stagionale: Marquez terzo, Rossi undicesimo (Di sabato 18 luglio 2020) il pilota francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo a conquistare la prima pole position stagionale della classe MotoGp a Jerez de la Frontera . In prima fila anche Maverick Vinales, Monster ... Leggi su gazzettadelsud

LaStampa : MotoGp: Gp Spagna, Quartararo in pole, Rossi solo 11esimo - LaStampa : Ad aprire la seconda fila ci sono due Ducati, ma non sono quelle della squadra ufficiale. - Dottora46 : Mi sarebbe piaciuto vedere le qualifiche #motogp dopo tanto tempo, ma pazienza. Bravo Quartararo fammi un bel regal… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | #SpanishGP - Qualifiche: #Quartararo inarrestabile si prende la pole #F1inGenerale - nestquotidiano : MotoGp, Quartararo in pole a Jerez su Vinales e Marquez, Rossi 11° -