Morto John Lewis, marciò con Martin Luther King (Di sabato 18 luglio 2020) Morto a ottant’anni John Lewis, attivista per i diritti civili. Nancy Pelosi: “America piange la morte di uno dei più grandi eroi della sua storia”. È Morto a 80 anni John Lewis, attivista per i diritti civili. Una vera e propria icona negli Stati Uniti. Morto John Lewis, Nancy Pelosi: “L’America piange la morte di uno dei più grandi eroi della sua storia” La notizia è stata confermata dalla Camera dei Rappresentanti Usa, della quale Lewis faceva parte. “L’America piange la morte di uno dei più grandi eroi della sua storia“, ha dichiarato la portavoce Nancy Pelosi commentando la notizia del decesso di ... Leggi su newsmondo

È morto a 80 anni John Lewis, attivista per i diritti civili. Una vera e propria icona negli Stati Uniti. La notizia è stata confermata dalla Camera dei Rappresentanti Usa, della quale Lewis faceva parte. "L'America piange la morte di uno dei più grandi eroi della sua storia", ha dichiarato la portavoce Nancy Pelosi commentando la notizia del decesso. Marciò al fianco di Luther King. Aveva 80 anni.