Morto John Lewis, leader del movimento diritti civili negli Usa (Di sabato 18 luglio 2020) Washington, 18 lug. (Adnkronos) - John Lewis, uno dei leader del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, è Morto all'età di 80 anni. Lewis era stato uno dei "Big Six", come venivano chiamati i sei principali leader del movimento, tra i quali vi era Martin Luther King Jr, e partecipò all'organizzazione della storica marcia del 1963 a Washington. Eletto deputato in Georgia, nel distretto della capitale, Lewis aveva annunciato lo scorso dicembre di aver un tumore al pancreas. "Ho lottato per quasi tutta la mia vita, per la libertà, l'eguaglianza, i diritti umani, non ho mai fronteggiato una lotta come questa che ora sto affrontando", ... Leggi su liberoquotidiano

