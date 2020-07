Morta suicida campionessa di pattinaggio – VIDEO (Di sabato 18 luglio 2020) Ekaterina Alexandrovskaya, campionessa di pattinaggio nata in Russia ma naturalizzata australiana, sarebbe Morta suicida lasciando un biglietto. Il Comitato olimpico australiano ha confermato la morte dell’ex campionessa mondiale di pattinaggio artistico Ekaterina Alexandrovskaya a Mosca. Secondo quanto si apprende, la campionessa juniores si sarebbe suicidata, lasciando un biglietto con scritto ‘Amore’. Leggi anche –> Morto … L'articolo Morta suicida campionessa di pattinaggio – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

La giovane pattinatrice russa naturalizzata australiana si è suicidata nella notte tra il 17 e il 18 luglio ... era in stato d'ebrezza quando si è lanciata dalla finestra. Sulla sua morte è stata ...