Montagna, tre alpinisti scivolano sul ghiacciaio del Monte Rosa: soccorsi (Di sabato 18 luglio 2020) Intervento del Soccorso Alpino Valdostano e di Air Zermatt sul versante occidentale del Lyskamm occidentale, Monte Rosa, per il soccorso a una cordata di alpinisti scivolata sul ghiacciaio. Gli alpinisti soccorsi stavano percorrendo la via del rientro in cresta, a quota 4400 metri, quando sono scivolati per circa 150 metri, lungo il lato svizzero. Sono tutti di nazionalità italiana. Due sono stati portati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Parini di Aosta e sono in fase di diagnosi, il terzo è stato portato a Zermatt. L’intervento, coordinato dal Soccorso svizzero (per competenza territoriale) è stato condotto in collaborazione e sinergia tra Air Zermatt e Sav.L'articolo Montagna, tre alpinisti ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Montagna tre La montagna rivive a Luserna con tre nuove aziende la VOCE del TRENTINO A Luserna l’insediamento di tre nuove imprese a vocazione territoriale

Tutte imprese con una forte vocazione territoriale, che considerano la montagna e il territorio cimbro ... Il laboratorio è stato strutturato in tre momenti: una prima fase residenziale a Luserna ...

Fase 3: Coldiretti, due italiani su tre in vacanza nei borghi

Roma, 18 lug 09:46 - (Agenzia Nova) - Due italiani su tre faranno pausa nei borghi durante l’estate ... dai casali in pianura alle malghe di montagna, dai verdi pascoli ai terrazzamenti fioriti, che ...

