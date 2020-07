Monopoli: espianto multiorgano da 31enne morto in incidente, la generosità salva sei vite La madre dell'uomo ha acconsentito alla donazione degli organi (Di sabato 18 luglio 2020) Di Francesco Santoro: Un gesto di grande umanità che ha salvato la vita a sei persone. La storia arriva da Monopoli e racconta la straordinaria generosità di una madre che ha da poco perso il figlio trentunenne in un drammatico incidente stradale. La donna ha dato il consenso all’espianto degli organi per la donazione. Cuore, fegato, reni e polmoni del ragazzo deceduto a causa delle conseguenze dell’impatto con un’automobile-lui viaggiava su una bicicletta- consentiranno ad altri esseri umani di sopravvivere. Il prelievo multiorgano è stato eseguito in mattinata al Policlinico di Bari. «L’intervento si è svolto nelle sale ... Leggi su noinotizie

