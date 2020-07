Modric sicuro: “Dopo il lockdown più forti. Champions? Siamo il Real Madrid, possiamo rimontare” (Di sabato 18 luglio 2020) Festa grande in quel di Madrid dove il Real ha conquistato nelle scorse ore il suo 34° titolo di Campione di Spagna. Liga vinta dopo una stagione combattuta e particolare vista la sospensione per il coronavirus. A parlare del successo ottenuto, dei segreti della squadra e anche delle ambizioni future è stato il centrocampista Luka Modric inun'intervista concessa alla tv ufficiale del club.Modric: "Dopo lockdown lavorato duro. Ora la Champions"caption id="attachment 993519" align="alignnone" width="631" Modric Real Madrid (getty images)/captionNeppure il tempo di festeggiare che Modric e il Real Madrid pensano già alle prossime partite per concludere al meglio la ... Leggi su itasportpress

Di sicuro Zinedine Zidane ha segnato un ciclo ... che i madridisti un anno fa volevano cacciare a pedate, e naturalmente il 34enne Modric, ancora splendido ispiratore. Il preparatore Dupont Ma c’è un ...

