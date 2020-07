Million Day sabato 18 luglio 2020: i numeri vincenti di stasera (Di sabato 18 luglio 2020) Million Day sabato 18 luglio 2020. Torna l’appuntamento con l’estrazione giornaliera del concorso Million Day. Oggi, 18 luglio 2020, in diretta su Il Corriere della Città, la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Fino ad oggi sono stati 110 i fortunati vincitori: mercoledì 8 luglio, a Milano e a Vallo della Lucania (SA) la 109° e la 110° vincita milionaria. Vinti anche 148 premi da 1.000 euro in tutta Italia. Per verificare i numeri estratti dell’estrazione del MillionDay di sabato 18 luglio 2020 è sufficiente collegarsi alle ore 19 di oggi su questa pagina per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #MillionDay 18 luglio 2020: i numeri vincenti di stasera - ilClandestinoTW : #MillionDay 18 luglio 2020: i numeri estratti oggi - italiaserait : Million Day 18 luglio 2020: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - CasilinaNews : #MillionDay, estrazione numeri vincenti di oggi (aggiornamenti in diretta) - zazoomblog : Estrazione Million Day di oggi 18 luglio 2020: i numeri vincenti di sabato - #Estrazione #Million #luglio #2020: -