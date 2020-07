Milik Juventus, accordo col calciatore: ostacolo valutazione per Paratici (Di sabato 18 luglio 2020) Milik Juventus – Juventus a caccia di un numero 9. Higuain verrà ceduto a fine stagione. Milik nome forte per l’attacco, ma i 40 milioni richiesti dal Napoli sono giudicati eccessivi dalla dirigenza bianconera che vorrebbe limitare l’esborso. L’attaccante, dal canto suo, ha espresso già la sua ferma intenzione di vestire la maglia dei Campioni d’Italia uscenti. Milik Juventus, accordo col calciatore La Juve avrebbe già un accordo di massima con Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il polacco avrebbe trovato un’intesa verbale con i bianconeri per un contratto fino al 2024 da 5,5 milioni di euro più bonus. ... Leggi su juvedipendenza

tuttosport : #Juve, da #Milik a #Dzeko: ecco la lista di #Paratici per l'attacco ?? - PaoloPolimeno11 : Ad oggi mi sembra chiaro che il problema non era #Allegri e non è #Sarri : la #Juventus va rifondata con giocatori… - Batman1588 : Milik Zaniolo e altri 2 centrocampisti! Occhio alle cessioni importanti come CR7. Dybala il futuro! Dirige Gasperini! #Juventus -