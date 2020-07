Milan, Szoboszlai: «Ho incontrato Rangnick, l’Italia il top per me» (Di sabato 18 luglio 2020) Dominik Szoboszlai, obiettivo di mercato del Milan, ha parlato del suo futuro Dominik Szoboszlai è uno degli obiettivi di mercato del Milan per la prossima stagione. Il fantasista del Salisburgo ha parlato del suo futuro in una intervista a Rangado.hu, dove ha ammesso di aver parlato con Ralf Rangnick. Rangnick – «Ci conosciamo perché è il leader spirituale della famiglia Red Bull. Ci siamo incontrati anche recentemente. A causa del Coronavirus, i campionati sono ancora in corso ovunque e di conseguenza il calciomercato non è ancora iniziato. Inoltre, Ralf Ragnick non lavora al Milan. Oggi non c’è nulla di cui parlare». ITALIA – «Non ho detto che voglio vincere la ... Leggi su calcionews24

