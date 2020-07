Milan, senti Szoboszlai: “Serie A campionato top. Ho incontrato Rangnick di recente” (Di sabato 18 luglio 2020) Il futuro di Dominik Szoboszlai è un rebus.Il centrocampista del Salisburgo, che in questa stagione ha collezionato ben 40 presenze e 12 reti tra massima serie austriaca e coppe, ha attirato le attenzioni di diversi top club. Dall'Italia (dove ad avere un occhio di riguardo per il giovane talento sono il Milan e la Lazio) alla Spagna, tante le sirene per l'ungherese. Ad oggi, la finestra di mercato è ancora lontana, ma il classe 2000 sta valutando tutte le possibilità. Quel che è certo è che il calciatore magiaro lascerà la Tipico Bundesliga.Milan, ag. Szoboszlai: "Aspettiamo un'offerta importante, Dominik ha la sua idea"Calciomercato Milan, il ds del Salisburgo: "Szoboszlai? I buoni giocatori hanno ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Milan senti Milan, senti Szoboszlai: “Serie A campionato top. Ho incontrato Rangnick di recente” Mediagol.it Kjaer: “Al Milan si respira calcio. Ho sempre desiderato farne parte”

Sono contento di fare parte di tutto questo e darò tutto per il Milan. Ci sono tifosi rossoneri ovunque e mi hanno accolto benissimo. In questo momento, a causa dell’emergenza Coronavirus, sentiamo la ...

Kjaer a Goal: "Un privilegio essere al Milan, gioco nel club dei miei sogni"

