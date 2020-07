Milan, Pioli: “Abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità” (Di domenica 19 luglio 2020) Il Milan surclassa il Bologna e fa un passo avanti in ottica Europa. La squadra di Pioli gioca una partita perfetta senza lasciare scampo agli uomini di Mihajlovic.LE PAROLE DI Piolicaption id="attachment 900469" align="alignnone" width="300" Pioli (Getty Images)/captionQueste le parole di Pioli a Milan TV: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Hanno fatto un’ottima partita contro un avversario difficile. Abbiamo giocato con qualità e intensità. Ora c’è un’altra partita importante fra 3 giorni, dobbiamo insistere e recuperare bene. Dobbiamo tenere duro. Segreto? È stato il lavoro che abbiamo fatto insieme. Abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità e nel ... Leggi su itasportpress

acmilan : ??? 'We’ll need a good performance on a technical level” ??? 'Servirà una prestazione importante a livello tecnico”… - FBiasin : Padre: 'Se dopo #Gattuso mandano via #Pioli pretendo di diventare amministratore delegato del #Milan: peggio non po… - sportli26181512 : Pioli: 'Ibrahimovic? Ha detto qualcosa, ma non l'ho capito': Così il tecnico del #Milan dopo il 5-1 al Bologna: 'Zl… - Sport_Mediaset : #Milan, #Calhanoglu: '#Pioli è molto importante, io gioco per lui'. Il turco elogia il tecnico dopo la vittoria sul… - FabioSuperkit8 : RT @FBiasin: Padre: 'Se dopo #Gattuso mandano via #Pioli pretendo di diventare amministratore delegato del #Milan: peggio non posso fare. E… -