Milan, che spettacolo! Pokerissimo al Bologna, in campo è la festa del gol: Ibrahimovic è l’unico che non si diverte (Di sabato 18 luglio 2020) Il Milan continua la sua inarrestabile marcia post-lockdown verso l’Europa. I rossoneri si confermano in uno stato di forma psico-fisica straripante che, unito alla fiducia derivante dalle vittorie e la qualità dell’attacco, danno vita ad una vera e propria festa del gol in campo. Foto Getty / Marco LuzzaniBologna annichilito con un netto 5-1 che porta firme davvero particolari. La gara la blocca Saelemaekers, alla prima rete stagionale, così come Bennacer e Calabria che impreziosiscono due gare dalla grande intensità con la gioia del gol. Sono 7 invece le reti di Calhanoglu, giocatore rigenerato sulla trequarti rossonera. Arriva addirittura ad 11 Ante Rebic, per distacco il miglior marcatore della stagione rossonera. Il bel gol di Tomyasu a fine primo tempo rende solo meno amaro ... Leggi su sportfair

