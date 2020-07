Milan-Bologna oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di sabato 18 luglio 2020) La giornata di sabato del calcio italiano si chiuderà alle ore 21:45 con il match di San Siro che vedrà il Milan affrontare il Bologna. È un match importante per i rossoneri che puntano a confermare l’ottimo stato di forma nella rincorsa al quinto posto occupato dalla Roma. Il Bologna, invece, cercherà di riscattare un momento leggermente complicato con la vittoria che manca da tre gare di fila. Milan-Bologna verrà trasmessa in diretta sul canale DAZN1, visibile anche in streaming attraverso la piattaforma streaming DAZN. Leggi su sportface

