Milan-Bologna, Maldini: “Fondamentale tenere giocatori esperti” (Di sabato 18 luglio 2020) “Trattenere i calciatori di esperienza è fondamentale. Il ragazzo giovane in una rosa è sempre soggetto ad alti e bassi ed è importante dargli la possibilità di appoggiarsi ad un giocatore più esperto”. Queste le dichiarazioni di Paolo Maldini nel pre partita di Milan-Bologna della trentaquattresima giornata di Serie A. La formazione rossonera viene da sette risultati utili consecutivi: “Mi sto divertendo a vedere questo Milan – ha aggiunto il direttore dell’area tecnica ai microfoni di Dazn – I calciatori avrebbero bisogno di un po’ di riposo ma questo non fa che accentuare l’imprevedibilità delle partite”. Poi un piccolo bilancio della stagione: “Difficilmente si finisce l’annata senza ... Leggi su sportface

