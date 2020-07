Milan-Bologna: le probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 18 luglio 2020) Il primo posticipo della 34esima giornata di Serie A si gioca questa sera a San Siro tra Milan e Bologna. I rossoneri andranno a caccia di altri punti preziosi per la qualificazione in Europa League. Qui Milan Pioli si affida ancora ai suoi titolari: Bennacer guiderà il centrocampo, con Cahlanoglu favorito su Bonaventura per il ruolo di trequartista. In avanti, Rebic a sinistra, Saelemaekers a destra, con Ibrahimovic unica punta. Qui Bologna Mihajlovic è intenzionato a confermare la squadra che ha fermato il Napoli. Al centro si rivedrà amcora Tomjasu, mentre a sinistra torna Djiks. A centrocampo inamovibile Dominguez, mentre a destra dovrebbe toccare a Skov Olsen. Davanti confermati Barrow e Palacio. Le probabili ... Leggi su sport.periodicodaily

