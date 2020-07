Milan-Bologna, le probabili formazioni del match (Di sabato 18 luglio 2020) A San Siro, il Milan ospita il Bologna in una sfida equilibrata tra due squadre in grande forma. Diavolo a caccia di Europa Il Milan ospita il Bologna allo Stadio San Siro in un match valido per la 34a giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da prestazioni convincenti, i rossoneri in particolare sono imbattuti nel post-lockdown e cercano ulteriori tre punti per continuare nella loro marcia verso il ritorno in Europa League. Sul versante opposto i ragazzi di Sinisa Mihajlovic arrivano a Milano forti del punto ottenuto contro il Napoli dove hanno mostrato carattere, bel gioco e la voglia di continuare a fare bene nonostante la salvezza già ottenuta. Il match sarà visibile su Dazn a partire dalle ore 21.45. Le probabili ... Leggi su zon

