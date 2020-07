Milan-Bologna, le formazioni ufficiali (Di sabato 18 luglio 2020) Il Milan cerca un’altra vittoria per un finale di stagione da applausi. Tre punti contro il Bologna lancerebbero i rossoneri nelle posizioni altissime di classifica, quasi a ridosso della zona Champions. Per farlo Pioli si affida a Ibra e Rebic. Ma Mihajlovic vorrà certamente dare uno spiacere ai suoi ex tentando di chiudere al meglio la stagione. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan e Bologna. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. PANCHINA: Begovic, Donnarumma A., Bonaventura, Conti, Leao, Biglia, Colombo, Krunic, Paquetà, Gabbia, Laxalt, Brescianini. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Dijks, Danilo, Tomiyasu, ... Leggi su italiasera

