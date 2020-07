Milan – Bologna, le formazioni ufficiali (Di sabato 18 luglio 2020) Mihajlovic torna a San Siro da avversario ritrovando anche il grande amico Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sarà regolarmente in campo dal primo minuti assieme a Rebic, mentre l'allenatore serbo lancia Santander dal primo minuto al posto di Barrow. Queste le formazioni scelte dai due allenatori.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 964449" align="alignnone" width="300" stadio San Siro senza tifosi (getty images)/captionMilan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. PioliBologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswill, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlovic Milan – Bologna, le ... Leggi su itasportpress

