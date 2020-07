Milan-Bologna, l’abbraccio tra Ibra e Mihajlovic: tanta la stima tra i due (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Tutto risolto tra Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic, stavolta sembra definitivamente. L’allenatore serbo non ha nascosto come in passato non abbia avuto un rapporto facile con lo svedese, rischiando di arrivare alle mani più di una volta. Il loro rapporto tuttavia si è disteso nel momento in cui Sinisa è diventato allenatore in seconda all’Inter: i genitori di Zlatan, ricordiamo, sono slavi, motivo in più che ha spinto i due ad avvicinarsi. Il tecnico del Bologna ha poi espresso la speranza di non veder segnare il centravanti nel corso della partita di stasera: per quanto riguarda il prepartita, invece, l’affetto e la stima tra i due si può ben notare dal seguente VIDEO. Leggi su sportface

