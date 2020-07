Milan-Bologna, Ibrahimovic se la prende con Pioli: “Volevo rimanere in campo per fare gol” (Di sabato 18 luglio 2020) “Volevo rimanere in campo per fare gol, prossima volta tiri fuori uno di quelli”. Questo il commento di Zlatan Ibrahimovic dopo la sostituzione nel secondo tempo in Milan-Bologna, trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. Lo svedese se l’è presa con il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli, il quale ha invece deciso di risparmiare il proprio attaccante in vista delle prossime gare. Non è dello stesso avviso Ibrahimovic all’arrivo nei pressi della panchina. Leggi su sportface

