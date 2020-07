Milan-Bologna, Ibra celebra l’amicizia sui social: “All Love Sinisa Mihajlovic” (FOTO) (Di domenica 19 luglio 2020) Al termine di Milan-Bologna, Zlatan Ibrahimovic sul suo profilo Instagram e Twitter ha postato una FOTO con Sinisa Mihajlovic, tecnico dei felsinei e grande amico dell’attaccante. Lo svedese infatti ha scritto: “All Love Sinisa Mihajlovic”, celebrando la grande amicizia con il tecnico. E Mihajlovic a DAZN: “Abbiamo parlato delle famiglie, non parliamo di calcio. Di solito poi ci capiamo guardandoci. Servirebbe lui per le ambizioni del Bologna? Non ho capito la domanda (e ride ndr)” View this post on Instagram All Love #SinišaMihajlović A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanIbrahimovic) on Jul ... Leggi su sportface

