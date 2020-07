Milan-Bologna, formazioni ufficiali: panchina per Bonaventura, sorpresa in attacco per Mihajlovic (Di sabato 18 luglio 2020) Sono note le formazioni ufficiali della gara delle 21:45 tra Milan e Bologna. Negli ospiti sorpresa Santander dal primo minuto, nel Milan solo panchina per Bonaventura. Leggi su tuttonapoli

acmilan : ?? Balotelli, Donadoni e… ? Our top goals against Bologna at San Siro ?? Vota il tuo preferito su… - Gazzetta_it : #Cruz e quella testata di @Ibrahi_official a #Mihajlovic “Due tipini tosti...” #Milan-Bologna - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - notiziefresche : DIRETTA MILAN BOLOGNA Streaming, come vedere la partita ONLINE gratuitamente - sportli26181512 : MN - Ibra si intrattiene con Mihajlovic nel prepartita di San Siro: Nel prepartita di Milan-Bologna, Zlatan Ibrahim… -