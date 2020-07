Milan-Bologna 5-1, Suma si gode l’ennesima vittoria dei rossoneri (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Prosegue il periodo di forma del Milan che ottiene altri tre punti battendo il Bologna per 5-1 nel match di San Siro. La banda di Pioli supera momentaneamente il Napoli in classifica dopo un’ottima prova che ha visto le reti di Saelemaekers, Calhanoglu, Bennacer, Rebic e Calabria, intervallate dal momentaneo 2-1 firmato Tomiyasu. Non può che essere soddisfatto Mauro Suma, il giornalista di fede rossonera si è esaltato alle giocate dei suoi. La speranza del Milan è ora quella di rosicchiare altri punti alla Roma, impegnata domani sera con un compito non facile: quello di battere all’Olimpico l’Inter, ancora speranzosa in ottica Scudetto, e mantenere un solido gap nei confronti delle inseguitrici. Leggi su sportface

acmilan : ?? Balotelli, Donadoni e… ? Our top goals against Bologna at San Siro ?? Vota il tuo preferito su… - AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - SkySport : MILAN-BOLOGNA 5-1 Risultato finale ? ? #Saelemaekers (10’) ? #Calhanoglu (24’) ? #Tomiyasu (45’) ? #Bennacer (49’)… - Ansa_ER : Serie A: Milan-Bologna 5-1. Cinquina rossonera, sesto posto consolidato. Il Napoli è a -3 #ANSA - ASs_MVlick : RT @TeamMilanAC: AC Milan 2019 ?? Lecce ? Roma ? Spal ? Lazio ? Juventus ?? Napoli ? Parma ? Bologna ?? 10 Goals scored ?? 10 Goals conceded… -