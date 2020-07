Mihajlovic-Ibrahimovic, che bello! Abbraccio sentito prima di Milan-Bologna [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) In Bologna-Napoli avevamo assistito al bel momento tra Sinisa Mihajlovic e Gennaro Gattuso, oggi la scena si è ripetuta tra il serbo e Zlatan Ibrahimovic. prima di Milan-Bologna un sentito Abbraccio tra i due, legati da una profonda amicizia. Un momento toccante, che ha unito un po’ tutta l’Italia oltre che virtualmente le due tifoserie. A gennaio si era parlato insistentemente di un approdo dello svedese alla corte dell’amico, salvo poi altre scelte. Ma il feeling tra i due è speciale ed è stato testimoniato ancora una volta. Immagini bellissime, che speriamo si ripetano anche in futuro. E chissà che il buon Sinisa non abbia riprovato a convincerlo per la prossima stagione. In basso il TWEET di ... Leggi su calcioweb.eu

