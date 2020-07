Migranti, navi-quarantena. Appalto da quattro milioni (Di sabato 18 luglio 2020) In tre rispondono al bando del Viminale. Ospiteranno 250 persone. Salvini: "Profughi col Covid in tutt'Italia per colpa dei porti aperti del governo" Leggi su quotidiano

matteosalvinimi : ??BOOM DI SBARCHI A LUGLIO: 2 MILA IN UNA SETTIMANA! Grazie alla VERGOGNOSA gestione di PD e 5 Stelle è tornata la p… - Fontana3Lorenzo : Invece di fermare gli arrivi il governo vuole requisire caserme e navi per i migranti positivi al #coronavirus?! - MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di migranti positivi in Calabria: ipotesi di ricovero a Roma o su navi quarantena… - marialetiziama9 : RT @matteosalvinimi: ??BOOM DI SBARCHI A LUGLIO: 2 MILA IN UNA SETTIMANA! Grazie alla VERGOGNOSA gestione di PD e 5 Stelle è tornata la pacc… - Domsca20x : RT @matteosalvinimi: ??BOOM DI SBARCHI A LUGLIO: 2 MILA IN UNA SETTIMANA! Grazie alla VERGOGNOSA gestione di PD e 5 Stelle è tornata la pacc… -