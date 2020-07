"Mi aiutate a trovare il padre che non ho mai conosciuto?": l'appello di Sanny dall'Olanda (Di sabato 18 luglio 2020) Di suo padre sa solo che si chiama Italo e che la madre lo conobbe nel 1969 durante una vacanza a Rimino o Riccione Leggi su it.mashable

"Oggi proseguiremo perché dobbiamo fare di tutto per chiudere. Rimandare questa partita non giova a nessuno" in Ue. Lo dice il premier Giuseppe Conte al termine della seconda giornata di lavori del Co ...Il negoziato sul Recovery Fund è in una fase di stallo. Ad ammetterlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in un video inviato da Bruxelles sui canali social conferma le difficoltà della ...