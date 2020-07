Mezzo milione per proteggere le minoranze (Di sabato 18 luglio 2020) La sicurezza dei gruppi "diversi" in Svizzera non è abbastanza tutelata. La fedpol investe in 11 organizzazioni Leggi su media.tio.ch

BERNA - La sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione va migliorata. Per la prima volta l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) ha versato 500'000 franchi alle organizzazioni che vi ...

