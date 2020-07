METEO sino al 24 Luglio: verso l’ANTICICLONE CALDO, ma non durerà (Di sabato 18 luglio 2020) METEO sino AL 24 Luglio 2020, ANALISI E PREVISIONE Correnti fresche settentrionali affluiscono ancora sull’Italia, al seguito del fronte temporalesco che ha ormai abbandonato le regioni meridionali. La perturbazione non ha trovato difficoltà a inserirsi sulla Penisola e a penetrare sul cuore del Mediterraneo, per l’assenza dell’anticiclone. Le temperature sono crollate ovunque, su valori ben sotto media. Ora le condizioni METEO restano variabili, con strascichi d’instabilità soprattutto al Centro-Sud per la vicinanza del nucleo freddo in quota posizionato sui vicini Balcani. Nel contempo, l’anticiclone delle Azzorre inizia progressivamente ad espandersi verso est, dopo essere rimasto confinato sul Vicino Atlantico. Il contributo stabilizzante ... Leggi su meteogiornale

