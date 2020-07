Meteo ROMA: incerto sabato, poi SOLEGGIATO e CALDO (Di sabato 18 luglio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà residua instabilità sabato, ma con basso rischio pioggia. L'anticiclone si presenterà più forte tra domenica e i primi giorni della settimana, con temperature in progressivo aumento. sabato 18: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri. Domenica 19: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 17°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 7 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Lunedì 20: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 17°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media ... Leggi su meteogiornale

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 18-07-2020 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - infoitinterno : METEO ROMA - Tempo a tratti MINACCIOSO sulla Capitale, ma STABILE ecco le previsioni per il weekend - giuseppedisal20 : RT @BlogSocialTv1: #blogsocialtv sta potenziando la propria piattaforma web per dare un servizio migliore, tante le novità per il prossimo… - MeteoNonnaRoma : Sta a escì er sole! Mèttite la cremina, a nonna! Che sennò t'abbruci come quanno me dimentico la parmigiana ner forno! #meteo #roma -