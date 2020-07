Meteo prossima settimana: Cattivo MALTEMPO al Nord (Di sabato 18 luglio 2020) Stiamo andando incontro a un miglioramento delle condizioni Meteo, miglioramento che sarà coadiuvato come ben sappiamo dall’arrivo dell’Alta Pressione delle Azzorre. Non ci stancheremo di ripeterlo, pur rischiando di essere ridondanti: il ritorno dell’Alta delle Azzorre è una gran notizia. Prima di tutto perché le temperature si manterranno su valori non dissimili dagli attuali, condizionate dalle correnti atlantiche che continueranno ad affluire sul Mediterraneo. Poi perché la parte più forte della struttura rimarrà ben più a ovest, ciò significa che non riuscirà a proteggerci totalmente da eventuali assalti perturbati. prossima settimana possibile un nuovo severo peggioramento Meteo. Ora vi starete chiedendo: avremo ... Leggi su meteogiornale

