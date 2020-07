Meteo previsioni weekend: dove TEMPORALI e dove il SOLE (Di sabato 18 luglio 2020) Un vero e proprio sconquasso Meteo coinvolge gran parte d’Italia, per l’intrusione di una perturbazione sospinta da aria fredda per il periodo. Non c’è l’anticiclone ad opporsi, che si è rintanato in aperto Atlantico, lasciando così strada libera al fronte e alle correnti nordiche. Il sistema perturbato scorre in seno alla saccatura balcanica, il cui nucleo freddo in quota sta sprofondando tra i Balcani e l’Adriatico. Inevitabilmente la sfuriata temporalesca in transito sulla nostra Penisola risparmierà ben poche regioni, a conferma di un episodio di Meteo movimentato anomalo per il periodo. Ad essere maggiormente colpite dal maltempo risultano essere le regioni centro-settentrionali ed in particolare quelle del versante adriatico, sferzate da precipitazioni più frequenti ed ... Leggi su meteogiornale

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #18luglio #ANSA - periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina di Sabato 18 Luglio 2020 - Periodico Daily #meteo #18luglio - zazoomblog : Meteo: previsioni per domani domenica 19 luglio 2020 - #Meteo: #previsioni #domani #domenica - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIME #ORE, #TEMPORALI e #NUBIFRAGI aggrediscono molte #Regioni. Ecco DOVE e le #PREVISIONI fino a #SERA - romadailynews : Meteo Roma del 18-07-2020 ore 06:10: meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del… -