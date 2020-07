METEO per domenica 19 Luglio, ritorna l’Estate. Cambia tutto, i dettagli (Di sabato 18 luglio 2020) Aria fresca dilaga ancora sull’Italia, al seguito del fronte temporalesco che ha ormai abbandonato le regioni meridionali. La perturbazione non ha trovato difficoltà a inserirsi sulla Penisola e a penetrare sul cuore del Mediterraneo, non essendovi stata ad opporsi alcuna figura anticiclonica. Il tempo rimane al momento ancora instabile, in virtù della massa d’aria fresca ancora convogliata alle quote superiori dell’atmosfera. Inoltre, il vortice freddo collegato alla perturbazione resta piuttosto vicino, essendo posizionato sulle vicine coste della Croazia. L’anticiclone, dopo aver lasciato spazio all’incisiva incursione perturbata, ora si appresta a riconquistare il Mediterraneo Centrale e l’Italia. Si chiude rapidamente la fase molto fresca e instabile che ha coinvolto l’intera Penisola, tra piogge, temporali, vento e ... Leggi su meteogiornale

