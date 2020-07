Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: ritorna l’anticiclone sull’Italia, la tendenza per Agosto (Di sabato 18 luglio 2020) La prima parte del mese di luglio è stata caratterizzata dal maltempo, culminato nella devastante alluvione che proprio a metà mese ha colpito Palermo. Mentre stiamo l’ennesimo weekend di questa estate anomala all’insegna del maltempo, dalla prossima settimana tornerà l’anticiclone sull’Italia, ma non riuscirà a coprire l’intero territorio. Ecco la tendenza mensile elaborata dal servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. 20 – 26 Luglio 2020 Durante la prima settimana si assiste all’espansione di un’area anticiclonica sul Mediterraneo. Tuttavia, il Nord Italia ed il settore più settentrionale del Centro risultano influenzate da un flusso occidentale. Infatti, sebbene al Sud il campo termico e i valori precipitativi risultino nella norma, ... Leggi su meteoweb.eu

