METEO Italia verso il Forte CALDO 38 gradi ad inizio settimana. DURATA (Di sabato 18 luglio 2020) L’Italia è reduce dal passaggio di un fronte temporalesco che ancora insiste sulle regioni del Sud. La perturbazione non ha trovato difficoltà a inserirsi sull’Italia e a penetrare sul cuore del Mediterraneo, per l’assenza dell’anticiclone. Ora lo scenario inizia a cambiare, con l’anticiclone delle Azzorre in espansione verso est, dopo essere rimasto confinato sul Vicino Atlantico. L’alta pressione andrà alla conquista del Mediterraneo Centrale e dell’Italia, dove si insedierà in modo più solido all’inizio della nuova settimana. Le condizioni METEO non torneranno solo tipicamente estive, ma il CALDO tornerà a farsi sentire molto presto. Il promontorio ... Leggi su meteogiornale

CentroMeteoITA : #METEO - CAMBIO in arrivo, SUPER FIAMMATA #AFRICANA alle porte dell'#ITALIA: TEMPERATURE fino a +38°C, ecco dove - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 19/07/2020, diramato dal @DPCgov il 18/07/2020 Ricevi #Allert… - ilmeteoit : #Meteo: #INVERNO, #SEMPRE più #GELIDO e con #TANTA #NEVE, arriva il #BLOB #ATLANTICO. Ecco cos'è e gli #EFFETTI in… - CentroMeteoITA : #METEO - Residuo #MALTEMPO in arrivo in #ITALIA con ACQUAZZONI, poi CALDO #AFRICANO in arrivo, tutti i dettagli - infoitinterno : Meteo: PROSSIME ORE VORTICE CICLONICO a due passi dall'Italia, LE ZONE a rischio PIOGGE E TEMPORALI -