Meteo Italia sino al 29 Luglio, nuovo STOP Estate con TEMPORALI (Di sabato 18 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 29 Luglio Abbiamo parlato, negli ultimi giorni, di un’ultima decade di Luglio all’insegna della dinamicità Meteo climatica. Tesi supportata un po’ da tutti i modelli matematici di previsione e che ci viene riproposta con forza anche nelle ultimissime emissioni. L’Alta Pressione tornerà su di noi nei prossimi giorni, ma come saprete non si tratterà dell’Alta africana bensì dell’Alta delle Azzorre. Significa che avremo una fase d’Estate assolutamente gradevole, anche perché come abbiamo ampiamente sottolineato nei precedenti approfondimenti si tratterà di una struttura nettamente sbilanciata a ovest e ciò faciliterà l’inserimento di correnti oceaniche ... Leggi su meteogiornale

MeteoEuropa : #Meteo #Firenze #Italia: 23°C; Sereno; Vento: 7 Km/h; - CelegatoG1969 : RT @ilmeteonet: #Meteo #18luglio In questo fine settimana nuovi temporali, localmente anche forti, potranno interessare aree interne del ce… - CelegatoG1969 : RT @ilmeteonet: #18luglio Si va riducendo l'anomalia negativa di temperatura sull'Italia, ma fa ancora più fresco della media del periodo.… - arpaveneto : In primo piano ogni giorno, sul nostro sito web, i temi dell'#estate in #Veneto in tempo reale: #meteo, #ozono e… - CentroMeteoITA : #METEO - #ITALIA bersagliata ancora dal #MALTEMPO con #TEMPORALI e ACQUAZZONI, la Protezione Civile emana l'… -